По мнению актрисы, современные студенты на сцене чувствуют себя свободнее.

Актриса и сценарист Татьяна и кинорежиссер Николай Хотиненко считают, что начинающие свой творческий путь артисты не должны терять чувство волнения. Своим видением они поделились в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии Художественного театра.

Киноведы полагают, что молодые актеры в настоящее время более свободные и расслабленные, чем раньше. По мнению собеседников, непринужденность студентов проявляется в их подходе к жизни.

«Поскольку мы — преподаватели, мы наблюдаем год за годом молодежь, как она меняется. Наверное, она какая-то более расслабленная, чем раньше. Они просто свободнее себя чувствуют в поведении, в эмоциях, в их выражении. И даже, выходя на сцену, мне кажется, они тоже свободнее себя чувствуют», — пояснила Татьяна Хотиненко.

При этом ее супруг Николай Хотиненко уверен, что для людей творческих ощущение волнения крайне важно, так как оно движет артистов вперед, мотивирует к развитию. В случае его утраты, по мнению Николая, карьерный путь не следует продолжать.

«Есть такое правило. Если ты утрачиваешь это чувство волнения перед каким-то событием, а у нас профессия, требующая внимания, она эгоцентрична, нам все равно нужно быть заметными, то из профессии можно уходить. Если не волнуешь перед фильмом, перед премьерой, надо уходить. Это все, ку-ку. Надо улицы подметать», — заметил он.

Церемония награждения состоялась в пятницу, 28 марта, на сцене МХТ имени Чехова. Премии удостоились молодые деятели культуры в возрасте до 35 лет, отличившиеся творческими достижения в прошлом году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Хотиненко раскрыл секрет прочных отношений.