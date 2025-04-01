«Отвечает с улыбкой»: в Белом доме пояснили рассуждения Трампа о третьем сроке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Дональд Трамп в настоящий момент не размышляет о третьем президентском сроке

«Отвечает с улыбкой»: в Белом доме пояснили рассуждения Трампа о третьем сроке

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Глава Соединенных Штатов сконцентрирован на предстоящей работе.

Президент США Дональд Трамп «с улыбкой» прокомментировал вопросы о переизбрании на третий президентский срок. Лидер страны подчеркнул, что в настоящий момент не размышляет об этом, что стало известно из заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов. Президент говорил об этом накануне на борту самолета. Он сказал, что это не то, о чем он думает», — поясняли она для журналистов.

Представитель администрации Трампа также добавила, что глава США уделяет внимание большому количеству работы, которой предстоит заняться в последующие четыре года.

Ранее Трамп заявил, что не исключает вероятности остаться в своем кресле. Советник Белого дома при американском президенте Ричарде Никсоне Джон Дин также отмечал, что Трамп может миновать 22-ю поправку конституции государства, по которой запрещается избираться на пост главы Белого дома дважды, при условии того, что в следующий раз займет пост вице-президента.

К тому же, 28 февраля глава американского департамента государственной эффективности (DOGE) и предприниматель Илон Маск допустил возможность, что новым главой Соединенных Штатов может быть избран действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли Трамп удерживать власть в США 12 лет.

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