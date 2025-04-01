Более 100 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Малайзии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

В местных больницах находится 63 человека.

Фото, видео: Reuters/Stringer; ASTRO AWANI; 5-tv.ru

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В результате взрыва на газопроводе в Малайзии пострадали 112 человек. Об этом пишет Malay Mail.

Издание отмечает, что в больницы с ожогами, поражением дыхательных путей и прочими повреждениями было доставлено 63 местных жителя.

Взрыв на газопроводе в городе Субанг-Джая произошел накануне. Новостной портал Free Malaysia Today уточняет, что пожар распространился на жилой сектор — людей пришлось эвакуировать. При этом, не все смогли покинуть свои дома, выбраться мешает огонь.

Известно, что представители местных властей уже отдали распоряжение перекрыть трубопровод, но пожар не прекратится, пока не закончится весь оставшийся в трубе газ. Спасательные работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2700 человек. Пострадало свыше 4,5 тысячи человек. Пропавшими без вести числится более 400 человек. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются, поэтому отмечается, что количество погибших может увеличиться.

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