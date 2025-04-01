Бывшая Гуфа выманила у екатеринбуржца 23 миллиона рублей на фиктивного ребенка

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 25

Звезда «Дома-2» требовала деньги на улучшение жилищных условий.

Звезда «Дома-2» выманила у екатеринбуржца 23 млн рублей

Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets

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Бывшую возлюбленную рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, Яну Шевцову, задержали при получении миллиона рублей от бизнесмена. Шевцова выманила у мужчины более 23 миллионов рублей. Об этом рассказали агентству URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Сообщив потерпевшему ложные сведения о рождении их совместного ребенка, в период с июня 2023 года по июль 2024-го девушка требовала от потерпевшего деньги якобы на содержание новорожденного. В том числе на оплату медуслуг по поддержанию его здоровья, на улучшение жилищных условий для проживания их с ребенком», — рассказали в прокуратуре.

Звезда «Дома-2» Шевцова утверждала, что предприниматель угрожал ей и принуждал к интимным отношениям, однако в полицию с этим заявлением она не обращалась.

Расследование продолжается, а девушке грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество. На время следствия ей запрещено общаться с внешним миром, пользоваться телефоном и выходить в интернет.

Ее дело было передано в Верх-Исетский районный суд. Сама Швецова продолжает настаивать на своей невиновности, несмотря на доказательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян попали под капельницу.

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