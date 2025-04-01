На ярмарке «Арт Россия» представят работы Владимира Волка

В Москве в выставочном центре Гостиный двор 3 апреля на ярмарке «Арт Россия» представят работы члена Союза художников СССР и России художника и иконописца Владимира Волка.

Мероприятие проводит Корпорация «Синергия» совместно с искусствоведом и сооснователем ярмарки Елизаветой Фроловой, а также при поддержке Российской академии художеств. Помимо этого, в открытии проекта примет участие дочь художника — официальный представитель МВД России, журналист и писатель Ирина Волк.

В одном из павильонов гости смогут увидеть более 20 живописных и графических работ, посвященных Москве — родному городу Владимира. А также новые специальные проекты.

«В разные годы художественному осмыслению Волка подвергались места, которые он любил, хорошо знал, где жил или часто бывал. „Малая родина“ Ховрино, Грачевка, Пушкино, Большие Вяземы, московские дворики и набережные. В них наряду с глубоко почтительным отношением к природе проступает желание художника открыть для себя прошлое своей страны, о котором до его современников доносится лишь невнятная информация, стремление восстановить связь времен», — сказала искусствовед Елена Романова.

По словам Елизаветы Фроловой, проект направлен на то, чтобы способствовать развитию художественных традиций и объединять таланты мастеров из разных регионов страны. При этом в ярмарке примут участие более 200 галерей и художников.

Выставка продлится с 3 по 6 апреля. Более подробную информацию о мероприятии и программе форума можно найти на сайте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что москвичей приглашают на благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».