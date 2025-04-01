В Кремле обсудили соглашение о прекращении ударов по энергосистемам РФ и Украины

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Путин запросил доклад о прекращении атак на энергосистемы России и Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Президент Владимир Путин запросил отчет о его выполнении.

Исполнение соглашения о прекращении ударов по энергосистемам между Россией и Украиной стало одной из главных тем заседания российского Совета безопасности. Его провел Владимир Путин. Вот кадры, которые мы получили из Кремля.

«Добрый день, уважаемые коллеги! Мы обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный, здесь и комментарии дополнительные не нужны. Слово директору Федеральной службы безопасности Бортникову Александру Васильевичу. Но прежде, чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал президент.

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