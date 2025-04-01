В Москве стартовали Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»

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В Москве стартовали Международный кинорынок и форум Российский кинобизнес

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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В программу мероприятий вошли два десятка фильмов, среди которых драматичные истории, комедии, анимация и долгожданные продолжения популярных франшиз.

О фильмах, которые скоро увидят зрители, говорят сегодня в Москве. Здесь стартовали Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес». Показы продолжатся три дня подряд.

В числе ведущих участников — НМГ Кинопрокат, который входит в Национальную Медиа Группу. Компания представила драмы, приключения, мультфильмы — всего два десятка новинок. В их числе: романтическое роуд-муви «Туда», фильм «Почтарь», который выйдет в преддверии Дня Победы, и, конечно же, новые «Елки».

«Кастинг уже сейчас проходит. Мы заканчиваем сценарий, и мы готовимся к съемкам, которые пройдут весной и летом. Мы всегда стараемся снимать в разных регионах. Может быть, даже расширимся куда-то в международную сторону. Мы хотим, конечно, выбрать какую-то новую звезду, в эту часть много вариантов, но очень скоро мы будем вас удивлять», — рассказала генеральный продюсер кинокомпании BAZELEVS Лала Рустамова.

Немало приготовили и для детей. Знаменитый «Финник» возвращается. Эта анимационная история про домовых покорила миллионы. Теперь ее персонажей ждут новые приключения. О настоящей дружбе расскажет и мультфильм «Геройчики. Незваный гость». В его основе — популярная вселенная одноименного сериала.

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