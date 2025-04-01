«Нельзя будет приложиться к мощам»: сбылось пророчество отца Зосимы о Киево-Печерской лавре

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Сбылось 23-х летнее пророчество старца Зосимы о Киево-Печерской лавре

«Нельзя будет приложиться к мощам»: пророчество отца Зосимы о Киево-Печерской лавре

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Предвещание старец сделал 23 года назад.

Пророчество старца Зосимы о Киево-Печерской лавре, сделанное им 23 года назад, сбылось. Эту неутешительную новость подтверждают события, разворачивающиеся на Украине.

«Нельзя будет приложиться к мощам», — говорилось в пророчестве.

Старец Лаврентий Черниговский не раз предупреждал, что Киев нельзя разделять с Россией, и что в случае разделения будет разрушена не только духовная связь, но и церковная целостность. Отец Лаврентий также предсказал волнения, которые «покатятся» по всей земле Русской и затронут не только Украину, но и Россию. Противостояние между православием и еретиками, которое он предсказал, находит свое подтверждение в нынешних событиях.

Тем временем власти Украины продолжают бороться с канонической Церковью. Отец Геннадий, настоятель храма в Херсоне, рассказал, что политика, направленная на ослабление Православной Церкви, была начата еще при Петр Порошенко* и продолжена Владимиром Зеленским.

«Это все механизм, который остановить даже Трамп не может, потому что он запущен», — отметил он.

Священник полагает, что захват мощей в Киево-Печерской лавре может быть частью более широкой стратегии, направленной на подмену святых останков и их дальнейший вывоз за пределы страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами святых.

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