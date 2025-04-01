Епископ Гедеон: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами святых

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Контроль над монастырем сейчас сосредоточен в руках полицейских и представителей минкульта Украины.

Епископ Гедеон: Киево-Печерская лавру лишили доступа к пещерам с мощами святых

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами святых. Об этом РИА Новости сообщил бывший настоятель Десятинного монастыря в Киеве заштатный епископ Макаровский Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон.

По словам настоятеля, 28 марта на территории монастыря появились сотрудники полиции и представители украинского Министерства культуры.

«Никаких возможностей проникнуть в Ближние или Дальние пещеры сейчас нет. Там все поменяли замки, все под охраной. Приходит эта бесовская „инвентаризация“, закончили они или не закончили — еще ничего не известно», — пояснил епископ.

Киевский режим ведет масштабные гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) — самую большую религиозную общину в стране. Они обвиняют верующих в связях с Россией. Во многих регионах местные власти запретили деятельность УПЦ. Против некоторых представителей духовенства заведены уголовные дела, многим вынесены обвинительные приговоры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Раскольническая Православная церковь Украины силой захватила два храма УПЦ.

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