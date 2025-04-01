Умерли в один день: пара выпала из окна во время бытовой ссоры в Петербурге

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 143 0

Пара выпала из окна восьмого этажа во время ссоры в Санкт-Петербурге

Пара выпала из окна 8 этажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соседи стали свидетелями трагедии.

В центре Петербурга пара выпала из окна восьмого этажа жилого комплекса во время ссоры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, девушка первой оказалась за пределами окна, а молодой человек пытался ее удержать, но не смог. Обоих нашли под окнами дома. 

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Соседи сообщили, что причиной трагедии стал бытовой конфликт между ними. Они слышали брань из квартиры. Девушка скончалась на месте, а мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал, что в западной части Москвы случилась трагедия: автомобиль сорвался с четвертого этажа многоуровневой парковки и загорелся. Водитель, находившийся в машине, погиб. На место инцидента быстро прибыли пожарные и спасатели.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:01
Шестилетнего мальчика доставили в больницу с леденцом на палочке в мозге
22:48
«Ари меня убьет за это»: Самойлова показала личную ванную дочери-подростка
22:23
«У него третья стадия заболевания»: врач рассказал о здоровье Михаила Ефремова
22:09
В Кремле обсудили соглашение о прекращении ударов по энергосистемам РФ и Украины
22:06
Умерли в один день: пара выпала из окна во время бытовой ссоры в Петербурге
21:51
«Состоит из пяти разделов»: соавтор «Семьеведения» Останина о новом пособии

Сейчас читают

Крокодил сбежал из частного дома в Подмосковье
«Дали дату призыва: Глеб Калюжный уходит в армию
Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп