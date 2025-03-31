Водитель погиб в салоне: машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась
На западе Москвы мужчина сгорел в машине, упавшей с 4-го этажа парковки
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Вечером на западе Москвы произошла трагедия: автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки и загорелся. Водитель, находившийся в салоне, не выжил. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели.
Машина упала с четвертого этажа парковки и сгорела.
В настоящее время устанавливаются причины трагедии и обстоятельства, приведшие к падению машины с высоты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на севере Германии, в общине Оттерсберг (Нижняя Саксония), семь электромобилей марки Tesla сгорели рядом с автосалоном компании. Также поврежден сам автосалон: оплавлены ворота здания. Уцелевшие элементы автомобилей будут доставлены позже. Полиция оценивает ущерб в сотни тысяч евро.
Несмотря на тушение пожара, местным жителям рекомендовали не открывать окна в квартирах. Причина возгорания пока не установлена, однако не исключено, что это может быть акт протеста против Илона Маска, приуроченный к глобальному дню протеста TeslaTakedown. Расследование продолжается.
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