«Любим роскошь»: Илья Гуров оценил образ жизни обеспеченных россиян

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 26 0

Певец Илья Гуров прокомментировал тягу людей к прекрасным вещам

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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По словам певца, сам он никогда бы не потратил деньги на дорогие предметы.

Певец Илья Гуров заявил, что стремление к роскошному образу жизни у россиян в крови. Об этом он рассудил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на предпремьерном показе фильма «Падение короны».

«Как сказал один известный блогер: „Живите, как хотите, а мы — русские — будем жить роскошно“. Мы любим роскошь, мы любим золото, блестки и эту всю историю, поэтому, мне кажется, у нас это в крови», — пояснил исполнитель.

Гуров считает, что подобные предпочтения людей выражаются в выборе цветов для мебели.

«Это скорее тяга к прекрасному, тяга к пестрому, к золотому и великому, не побоюсь этого слова», — добавил он.

Также исполнитель поделился опытом своей знакомой певицы Виктории Ланевской, которая вложила значительные средства для улучшения интерьера в квартире и даже взяла для этого кредит.

По словам Гурова, сам он  никогда бы не потратил деньги на предметы роскоши. Исполнитель предположил, что вместо этого он отправится в путешествие или вложится в недвижимость.

«Цена этого ремонта была равноценна студии в Москве», — рассказал он, ссылаясь на историю Ланевской.

Ранее 5-tv.ru писал, как Илье Гурову удалось добиться успеха.

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