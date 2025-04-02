Естественная добавка: названы лучшие продукты для микрофлоры кишечника

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Врач Мельникова: растительная клетчатка улучшит работу организма

Лучшие продукты для микрофлоры кишечника

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые овощи обрабатываются бактериями еще до попадания в пищеварительный тракт.

Эффективное пищеварение напрямую зависит от состояния микроорганизмов, которые составляют микрофлору кишечника. В оптимальном режиме эта среда организма наделена важными функциями: защитной, иммуностимулирующей, регулирующей моторику кишки и отвечающей за метаболизм. В беседе с Газета.ру врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала о продуктах, позволяющих сохранить здоровую микрофлору.

По словам эксперта, рацион необходимо дополнять растительной клетчаткой, которая должна составлять не менее 25-30 граммов в сутки. Содержится данный сложный углевод и пищевое волокно в овощах, фруктах, бобовых и в других продуктах.

Такая естественная добавка к основному питанию позволит получить дополнительные витамины и микроэлементы, улучшить моторику кишечника и предотвратить запоры, а также подавить рост условно-патогенных микроорганизмов.

К тому же Мельникова советует чаще употреблять ферментированные продукты, к которым относятся квашеная капуста, морковь, редис, свекла и кабачки. Такие овощи еще до попадания в организм проходят обработку бактериями и перевариваются ими во внешней среде.

«Поэтому нашим „внутренним“ бактериям легче их перерабатывать, к тому же это дополнительный источник „хороших“ бактерий», — констатировала гастроэнтеролог.

Предотвратить газообразование в кишечнике и улучшить отток желчи помогут желчегонные продукты — растительные или животных жиры, содержащиеся в оливковом и сливочном масле, а также в жирных сортах рыбы.

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