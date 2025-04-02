Количество жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

В Бангкоке количество жертв землетрясения увеличилось до 22

В Бангкоке количество жертв землетрясения увеличилось до 22

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еще 15 тел погибших извлечено из-под обломков зданий.

Количество жертв от землетрясения в Бангкоке, Таиланд, возросло до 22 человек. Уточняется, что пропавшими без вести по-прежнему считаются 72 гражданина. Об этом стало известно из сообщения телеканал Thai PBS.

По имеющимся данным, на севере азиатской столицы в районе Чатучак по месту обрушения 30-этажного здания Управления генерального аудитора все еще проходит поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС России также задействованы в ликвидации разрушительных последствий.

За минувшие четверо суток под обломками сооружения специалистами было обнаружено 15 тел строителей.

Стихийное бедствие произошло на территории Мьянмы 28 марта. Таиландский метеодепартамент отмечал, что магнитуда землетрясения достигла 8,2. По предварительной информации, жертвами стало более 2,7 тысяч человек, а число погибших превысило две тысячи.

Во вторник, 1 апреля, правительство Бангкока отменило режим чрезвычайной ситуации, так как обстановка в городе нормализовалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мьянма объявила недельный национальный траур по жертвам землетрясения. Флаг страны на время приспустят.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Лед ошибок не прощает: как выбраться из весенней ловушки
8:06
Грязные следы: Оливер Стоун призвал конгресс США возобновить расследование убийства Кеннеди
7:59
Умер голливудский актер Вэл Килмер
7:48
Усиленный контроль: за год на российской границе изъяли около 5,8 млн единиц контрафакта
7:40
Количество жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось
7:30
Снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Любим роскошь»: Илья Гуров оценил образ жизни обеспеченных россиян
Почему ребенок не выговаривает звук «р» — разбираемся в причинах с логопедом
Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп