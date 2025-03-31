Мьянма объявила недельный национальный траур по жертвам землетрясения

В Мьянме был объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом сообщил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр Мин Аун Хлайн.

В заявлении указано, что в эти дни флаг страны должен быть приспущен. Это будет продолжаться с 31 марта по 4 апреля.

Разрушительная стихия обрушилась на Мьянму 28 марта, в один день произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр находился в 31 километрах на северо-запад от Мандалая. По последним данным, погибли 1,7 тысячи человек, ранения разной степени тяжести получили 3,4 тысячи, еще 300 названы пропавшими без вести. Российские спасатели подключились к работе по ликвидации последствий ЧП 30 марта.

Также в связи со случившейся трагедией президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Мин Аун Хлайну. Глава государства отметил, что Россия разделяет скорбь дружественного народа Мьянмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек