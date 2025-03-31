Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи
Около 270 человек числятся пропавшими без вести.
Фото: Reuters/Stringer
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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме к этому часу — 2056 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Государственный административный совет страны.
При этом еще 3,9 тысячи человек получили ранения, а 270 числятся пропавшими без вести.
Международные и отечественные спасатели спешат спасти больше жизней в пострадавших от землетрясения районах.
Первая партия материалов для оказания помощи при стихийных бедствиях, предложенная китайским правительством, прибыла в Мьянму в понедельник
Разрушительная стихия обрушилась на Мьянму 28 марта, в один день произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. На этом фоне в стране ввели режим чрезвычайного положения. Афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд. Колебания быстро настигли Бангкок и окрестные территории, а также северные, северо-восточные, центральные и южные регионы страны.
Власти Таиланда постановили, что произошедшее землетрясение имеет третий уровень из четырех возможных. Таким образом оно становится крупномасштабным бедствием.
Российские спасатели подключились к работе по ликвидации последствий ЧП 30 марта. Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в город Мандалай.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Мьянме был объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения.
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