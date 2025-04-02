В Магаданской области возобновляют поиски пропавших туристов

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Работы приостанавливали из-за сильного снегопада и лавинной опасности, но теперь спасатели перегруппировались и готовы продолжить операцию.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roland Hemmi; 5-tv.ru

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В Магаданской области сегодня возобновятся поиски туристов, погибших в результате схода лавины.

Из-за сильного снегопада и усиления лавинной опасности работы были приостановлены. Сейчас идет перегруппировка техники и спасателей. Погода в регионе по-прежнему сложная. Наземная группировка не может пробиться к месту чрезвычайного происшествия из-за большого количества снега, эвакуацию будут проводить при помощи вертолетов.

Трагедия произошла 27 марта в районе перевала «Дядя Ваня». Группу московских туристов из «Горного клуба МГУ» накрыла лавина. Под снегом оказались шесть человек. Двое из них выжили, четверо погибли.

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