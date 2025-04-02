У чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 миллиардов рублей в 2024 году

За 2024 год у чиновников удалось изъять коррупционное имущество общей суммой в 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе выступления на пленарном заседании в Совете Федерации.

Ведомство провело большую работу по борьбе с произволом некоторых представителей власти. Генеральная прокуратура государства выявила случаи расхождения в цифрах между официальными доходами чиновников и их расходами.

Коррупционные схемы тут же пресекались, а все имущество, приобретенное на денежные средства из сомнительных источников, изымалось в пользу государства через судебные постановления.

«Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», — доложил Краснов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблема с обманутыми дольщиками окончательно решена в большинстве российских регионов. Об этом также заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

В прошлом году прокуроры предотвратили неправомерное изъятие десятков уже оплаченных квартир почти на два с половиной миллиарда рублей, вступив более чем в 100 дел о банкротстве застройщиков.