Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 158 0

Также необходимо нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необходимо ввести лимиты на выпуск банковских карт на законодательном уровне. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — говорит генпрокурор.

Краснов также завил об ограничении доступа к более 44 тысячам сайтов — по требованию прокуратуры. Ресурсы распространяли недостоверную информацию о предоставлении финансовых услуг и банковских продуктов.

К так называемым дропперам были предъявлены более девяти с половиной тысяч исков на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Также генеральный прокурор в ходе выступления рассказал, что за 2024 год у чиновников удалось изъять коррупционное имущество общей суммой в 500 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура провела большую работу по борьбе с произволом некоторых представителей власти. Ведомство выявило случаи расхождения в цифрах между официальными доходами чиновников и их расходами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
12:55
Фестиваль «Золотая Маска» начался Москве с бурятской исторической драмы
12:45
«Будьте бдительны!» — РКН раскрыл новую схему телефонного мошенничества
12:31
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
12:20
Мощный мотор и система ИИ: Geely анонсировала рестайлинг Atlas
12:19
Российские военные осваивают новые методы борьбы с FPV-дронами

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Джан Яман посетил Москву: какое блюдо покорило звезду турецких сериалов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп