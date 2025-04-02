Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Необходимо ввести лимиты на выпуск банковских карт на законодательном уровне. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — говорит генпрокурор.

Краснов также завил об ограничении доступа к более 44 тысячам сайтов — по требованию прокуратуры. Ресурсы распространяли недостоверную информацию о предоставлении финансовых услуг и банковских продуктов.

К так называемым дропперам были предъявлены более девяти с половиной тысяч исков на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Также генеральный прокурор в ходе выступления рассказал, что за 2024 год у чиновников удалось изъять коррупционное имущество общей суммой в 500 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура провела большую работу по борьбе с произволом некоторых представителей власти. Ведомство выявило случаи расхождения в цифрах между официальными доходами чиновников и их расходами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов.