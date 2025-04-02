Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
Церемония прошла в Сухуме в актовом зале правительства.
Фото: www.globallookpress.com/ Roman Naumov
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Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии после победы на выборах 2 марта. Церемония прошла в Сухуме в актовом зале правительства.
Для участия в торжествах в Абхазию приехали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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