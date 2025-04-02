Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии после победы на выборах 2 марта. Церемония прошла в Сухуме в актовом зале правительства.

Для участия в торжествах в Абхазию приехали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.