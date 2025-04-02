ЕСПЧ требует у Финляндии объяснений по поводу закрытых границ с Россией

Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Жалобу направили девять человек.

Они заявили, что поездки между странами были важной частью их жизни. У некоторых в России остались родные, с которыми теперь нельзя встретиться. Кроме того, возникли проблемы с получением пенсии, а кому-то пришлось даже оставить работу. Пункты закрыты уже полтора года.

Между тем накануне финский президент призвал морально готовиться к диалогу с Москвой. Но вот вопрос об открытии границ пока не поднимался.