«Наш большой друг»: президент Вьетнама поблагодарил Россию на помощь и поддержку

Президент Вьетнама поблагодарил Россию на помощь и поддержку

Президент России Владимир Путин принял сегодня в Кремле президента Вьетнама. Глава государства приветствовал гостя вместе с его супругой в Георгиевском зале.

Все происходило в торжественной обстановке. Главы государств пожали друг другу руки. Оркестр исполнил гимны двух стран. Затем начались переговоры.

Между нашими странами сложились особые дружеские отношения, отметил Путин. Кроме того, укрепляется сотрудничество в сфере безопасности. Совместная работа идет и по другим направлениям.

«Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости, по-моему, 2 сентября. И хотел бы отметить, что именно с того времени, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами. У нас есть проекты, которые уже проверены временем, есть и новые интересные начинания», — сказал Владимир Путин.

«Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад вновь встретиться с вами. Вы наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения. Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить вас и народ России за постоянное внимание, поддержку и содействие развитию международного сотрудничества между Вьетнамом и Россией», — сказал президент Вьетнама То Лам.

То Лам добавил, что, несмотря на давление других стран, Вьетнам не меняет своего хорошего отношения к России. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

В эти минуты лидеры двух стран по видеосвязи открывают совместную лабораторию по изучению инфекций, которая построена в Ханое.

«Уважаемый товарищ То Лам, дорогие друзья. Рад всех вас приветствовать, хочу сообщить, что с товарищем То Ламом начали уже работу, переговоры провели, весьма продуктивную беседу в узком составе, затронув ключевые двусторонние и международные вопросы. Сейчас переходим к торжественной церемонии открытия новой лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданной на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Считаю весьма символичным, что это важное событие приурочено к государственному визиту президента Вьетнама», — сказал Путин.

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