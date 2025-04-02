В Санкт-Петербурге стартовала масштабная весенняя уборка
Владельцы зданий должны привести в порядок фасады до конца апреля, иначе им грозит штраф.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Большая уборка начинается в Санкт-Петербурге. К концу апреля владельцы частных зданий должны помыть фасады. Иначе им грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей.
Город наводит порядок к 80-летию Победы. Здания, которые принадлежат администрации, уже отмывают. Коммунальщики также убирают улицы, остановки, парки и скверы. И, конечно, особое внимание уделяют памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны и прилегающим к ним территориям.
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