В Санкт-Петербурге стартовала масштабная весенняя уборка

Большая уборка начинается в Санкт-Петербурге. К концу апреля владельцы частных зданий должны помыть фасады. Иначе им грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Город наводит порядок к 80-летию Победы. Здания, которые принадлежат администрации, уже отмывают. Коммунальщики также убирают улицы, остановки, парки и скверы. И, конечно, особое внимание уделяют памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны и прилегающим к ним территориям.