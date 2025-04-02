В Санкт-Петербурге стартовала масштабная весенняя уборка

Эфирная новость 32 0

Владельцы зданий должны привести в порядок фасады до конца апреля, иначе им грозит штраф.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Большая уборка начинается в Санкт-Петербурге. К концу апреля владельцы частных зданий должны помыть фасады. Иначе им грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Город наводит порядок к 80-летию Победы. Здания, которые принадлежат администрации, уже отмывают. Коммунальщики также убирают улицы, остановки, парки и скверы. И, конечно, особое внимание уделяют памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны и прилегающим к ним территориям.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
Выжившая при крушении батискафа в Хургаде россиянка поделилась деталями трагедии
15:42
«Готов упорно работать»: Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве
15:31
На базе МВД создадут службу по вопросам регистрации иностранцев
15:27
Погода застала врасплох: как избежать аварии в заморозки на летней резине
15:19
Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска
15:06
В Санкт-Петербурге стартовала масштабная весенняя уборка

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп