Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к мирным переговорам по Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава государства остается привержен политико-дипломатическому пути для урегулирования конфликта. Но в детали вдаваться отказался.

Кроме того, Россия продолжает соблюдать мораторий, запрещающий удары по энергетической инфраструктуре Украины, в то время как Киев нарушает свои обязательства.

По словам пресс-секретаря президента, Украина так и не присоединилась к этому мораторию, несмотря на международные договоренности.

Песков отметил, что российская сторона продолжает придерживаться установленного моратория, однако Киев продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, что является явным нарушением. Он также подчеркнул, что информация об этом была доведена до США, но на данный момент реакция Вашингтона на действия Украины не последовала.

«Но пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было», — заявил Песков.

Он уточнил, что для более подробных разъяснений стоит обратиться в Министерство иностранных дел России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле осудили задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул молдавскими властями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это явным давлением на политических оппонентов.