Есть жертвы: в Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

Самолет упал в безлюдной местности.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипаж катапультировался. К сожалению, без жертв не обошлось — один летчик погиб.

Причиной трагедии стала техническая неисправность. На месте падения самолета разрушений и пострадавших нет — бомбардировщик потерпел крушение к безлюдной местности.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовик Су-25 потерпел крушение во время выполнении планового учебно-тренировочного полета в Приморском крае. Пилот успешно катапультировался и выжил. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, и разрушений на земле также не было.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. На место ЧП вылетела комиссия ВКС России.