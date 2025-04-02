Есть жертвы: в Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 56 0

В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3, летчик погиб

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

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Самолет упал в безлюдной местности.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипаж катапультировался. К сожалению, без жертв не обошлось — один летчик погиб.

Причиной трагедии стала техническая неисправность. На месте падения самолета разрушений и пострадавших нет — бомбардировщик потерпел крушение к безлюдной местности.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовик Су-25 потерпел крушение во время выполнении планового учебно-тренировочного полета в Приморском крае. Пилот успешно катапультировался и выжил. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, и разрушений на земле также не было.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. На место ЧП вылетела комиссия ВКС России.

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