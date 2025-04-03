Покупка или война: как Трамп может заполучить Гренландию

Американская The Washington Post сегодня выдала аналитические рассуждения по поводу того, как же Белый дом будет захватывать Гренландию. В том, что это произойдет, журналисты уже не сомневаются. И напоминают, что в прошлом расширение территории США происходило двумя путями: покупка и война.

Виргинские острова были куплены у Дании в 1917 году. Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппины получены от Испании в конце испано-американской войны. Гавайи были аннексированы после того, как монархия там была свергнута в результате переворота, в котором, как позже признал Конгресс, принимали участие США.

Какой вариант Трамп изберет для Гренладии, пока не понятно, но в последние десятилетия Вашингтон активно использовал цветные революции.