Эстония построит первые укрепления на границе с Россией

К осени 2025 года там появится один из опорных пунктов.

К осени 2025 года Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, сославшись на эстонских военных и чиновников.

«Планируется, что к осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке (Эстонии — Прим. ред.), а также четыре бункера будут возведены на юго-восточной границе (с Россией — Прим. ред.)» — сказано в сообщении.

Телерадиокомпания сообщила, что вооруженные силы Эстонии к началу лета выберут тип бункеров, планирующихся к строительству. По предварительным данным, на границе с Россией появится оборонительная цепь из 600 укрытий.

Бункеры будут возведены на территории частных землевладений. Однако приоритет — оборонительные сооружения на государственной земле. В оборонительную цепь также войдут противотанковые заграждения и огневые позиции, а строительство некоторых ее элементов планируется исключительно в «кризисное время».

По словам экс-главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметс, участки земли, которые Эстония планировала обменять с Россией, будут застроены. ERR сообщала, что в процессе строительства границ Эстония рассматривала возможность обмена территориями с РФ и даже выделила для этого участок протяженностью в 4 километра.

Новый глава МВД Эстонии Игорь Таро заявлял, что на эстонско-российской границе не появится объектов инфраструктуры, так как в процессе строительства «постоянно возникают новые проблемы, а также дополнительные технические вызовы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Уильям в Эстонии прокатился на танке у границы с Россией.