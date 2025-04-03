«Очень страшно»: противопожарный режим действует в 11 регионах России

В одном из горных районов Дагестана лес горит уже несколько дней.

Сразу в нескольких российских регионах резко осложнилась ситуация с природными пожарами. Особый режим действует в 11 субъектах. В Ростовской области спасатели не могли справиться с крупным ландшафтным возгоранием почти сутки. Под Батайском на площади более тысячи квадратных метров вспыхнул камыш. Пламя вплотную подошло к жилым домам.

Сейчас огонь уже потушили. Но из-за сухой погоды и сильных ветров леса могут вспыхнуть снова.

«Страшно, очень страшно, языки пламени, горячо прямо стоять рядом, на детской площадке прямо трещало. Мы слышали треск», — заявила жительница Ростовской области.

А в одном из горных районов Дагестана лес горит уже несколько дней. Местность труднодоступная. Привлечь к тушению транспорт и авиацию очень сложно. Местные жители пытались самостоятельно справиться с огнем, однако им это не удалось.