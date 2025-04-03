Острый дефицит: в России возникла нехватка льготных лекарств от рассеянного склероза

К этому привел отказ одной из крупных фармкомпаний от производства препарата.

В восьми регионах России возникла нехватка льготных лекарств от рассеянного склероза. Как рассказали «Известиям» в общероссийской общественной организации инвалидов, страдающих от этого заболевания, дефицит наблюдают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, Ульяновской, Тюменской и Ростовской областях.

Трудности с обеспечением они объясняют отказом одной из крупных фармкомпаний от производства лекарства. Кроме того, по данным пациентской организации, реальная потребность в препаратах больше, чем заявлено.

В то же время, в Росздравнадзоре заявили, что на складах фармдистрибьютеров находится более 56 тысяч упаковок препарата. Имеющегося запаса хватит на полгода. Ситуация должна разрешиться уже на следующей неделе — 9 апреля будут подведены итоги тендера на закупку препаратов для льготников.