Мест нет: в Петербурге прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра

В филармонии Петербурга состоялся концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра. Праздник классической музыки стал кульминацией перекрестного года культурных обменов и туризма России и Таиланда. Бангкокский оркестр представил уникальную программу, в том числе сочинения Принцессы Таиланда. Лучшие произведения тайских композиторов и уникальные музыкальные инструменты услышал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Оркестранты разыгрываются. Среди скрипок, контрабасов, фаготов, кларнетов и самый необычный инструмент.

«В нашем оркестре мы используем звук велосипеда в произведении — этот звук достаточно мягкий. Да, обычно в оркестре не играет велосипед, но мы используем его», — рассказал Пантхит Рожватам, перкуссионист Королевского Бангкокского симфонического оркестра.

Сразу понятно, что в петербургской филармонии — гости из страны тысячи улыбок. Королевский Банкогский симфонический оркестр за всю свою историю в России впервые.

Один из лучших коллективов Юго-восточной Азии готовится познакомится публику с музыкальной культурой Таиланда. Интерес — колоссальный. В зале нет свободных мест.

И это неудивительно, ведь музыкантам рукоплескали на лучших сценах мира. Для российского зрителя — особенная программа.

«Эта музыка особенная — о Таиланде. Она передает настроение и тональность страны», — рассказал заместитель постоянного секретаря МИД королевства Четтапхан Максампхан.

И, кажется, в этой музыке слышны и колокола буддийских храмов, и пение птиц Майна, и раскатистые грозы над Сиамским заливом.

В программе концерта и сочинения королевской семьи Таиланда. Фантазию для фортепиано с оркестромнаписала ее Королевское Высочество — Принцесса Таиланда. Увлеченная конным спортом, модой, она еще и выдающаяся пианистка, и талантливый композитор

«Она действительно влюблена в фортепиано, а также ей очень нравится скрипка. Это сочинение она использовала для своего модного показа», — пояснил дирижер Королевского Бангкокского симфонического оркестра Ванит Потаванит.

В симфоническом оркестре солируют российские музыканты. В тайской музыке слышится дань уважения нашим классикам.

«Даже есть такой оммаж к Рахманинову, что мне вдвойне приятно как пианисту. Музыка невероятно красива и приятна слуху, очень гармонична и мелодична», — поделился пианист Дмитрий Масеев.

Настоящее искусство — вне политики.

«Культуру отменить невозможно, и это подтверждают наши таиландские друзья. Культура для нас для всех — это единство обмена, это то, что радует наших людей как в Таиланде, так и в России, и во всем мире», — заключил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На концерте исполнили и фантазии на темы любимийшего тайцами короля — Рамы IX. Он был одаренным музыкантом — виртуозно играл на саксофоне и фортепиано, и даже создал свою группу под названием Vintage Band.

Эти гастроли стали кульминацией перекрестного года культурных обменов и туризма России и Таиланда.

«Сегодня все члены оркестра выполняют функцию послов. + 29.39 Вчера я поговорил с музыкантами — все сыгранные ноты представляют Таиланд и доносят нашу культуру», — рассказал посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Отношения между нашими странами всегда были и остаются очень теплыми.

«Что касается российско-таиландского сотрудничества. Наверняка кто-то из вас там бывал в качестве туриста или будет — обязательно приезжайте! У нас в прошлом году был рекорд по посещению Таиланда — 1, 75 миллиона россиян побывали в Таиланде в прошлом году», — напомнил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

Незабываемый вечер. Красота в каждой ноте. Магия экзотических звуков. Зрители делятся впечатлениями:

«Просто фантастика. Настроение летящей птицы».

«Тепло, нежно интересно, сказочно».

Услышать Королевский банкогский симфонический оркестр сможет и московская публика — 4 апреля в Зарядье.