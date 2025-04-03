«Счастливчик или гений» — Тишинская об авторе хита «Сигма бой»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 44 0

Татьяна Тишинская назвала автора хита «Сигма бой» гением

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артистка в восторге от этой песни.

Автор хита «Сигма бой» — либо счастливчик, либо гений. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица Татьяна Тишинская на дне рождения и годовщине свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Если это папа написал, чтобы просто дурью помаяться, то он счастливчик», — заявила артистка.

Тишинская отметила, что ей очень нравится эта песня. Певица уверена, что настолько громкий хит мог создать либо счастливчик, либо самый настоящей гений, который математически просчитал, что трек будет популярным.

«А если это профессионал и он знал, что это пойдет, то я преклоняюсь перед ним. Он гений. Просто гений», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель рассказала о фите с исполнительницей хита «Сигма бой». Поклонники звезды ждут новый трек с нетерпением. Сама артистка не сомневается, что песня, которую они выпустят, будет очень популярной. Она уже готова, в качестве автором выступили сама Лель, Betsy и ее папа Михаил Чертищев.

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