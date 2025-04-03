Самая провальная военная кампания в мире за последние 500 лет. Такую оценку курской авантюры Украины дали западные эксперты из американского Института изучения войны.

Среди них и бывшие генералы НАТО. Они отметили, что попытка вторжения обернулась «коллективным самоубийством» украинских боевиков. Военные аналитики подчеркнули, что сама идея была изначально стратегически бессмысленной и обреченной на полный провал.