Несколько компаний из США примут участие в ПМЭФ-2025

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 42 0

Представители деловых кругов США продолжают посещать мероприятие.

Ряд американских компаний примут участие в ПМЭФ в этом году

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Несколько компаний из США примут участие в Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в 2025 году. Соответствующая информация указана на сайте форума.

Об этом стало известно после встречи ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи.

«Россия открыта для партнерства, и компании, желающие вернуться, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля. Важно, чтобы этот процесс был прозрачным, а бизнес придерживался принципов добросовестности и ответственности», — заявил Кобяков.

В этом году ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня — мероприятие собирет представителей бизнеса и экспертов из разных уголков мира. Прошлогодний форум в Петербурге привлек рекордное число участников, несмотря на международные санкции.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальяснкая компания Ariston первой из ушедших официально объявила о своем возвращении.

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