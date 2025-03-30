Первый пошел: Аristоn возвращается в Россию

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Западные компании уже выстраиваются в очередь на возврат.

Фото, видео: Белицкий Антон/ТАСС; 5-tv.ru

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Итальянцы готовы к новым приключениям в России. Компания Ariston первой из ушедших официально объявила о своем возвращении. Завод по производству водонагревательных котлов во Всеволжске Ленинградской области в 2024 году был передан в управление российской компании, даже увеличил выручку, а сейчас указом президента был возвращен обратно владельцам.

Те с присущей итальянцам витиеватостью рассыпались в благодарностях. Мол, это все потому, что они десятилетиями работают на российском рынке и работников не бросили. Не закрыли производство. Как первая ласточка свидетельствует о скором приходе весны, так и Ariston, бренд, безусловно, известный, подает вполне определенный знак. Западные компании, по словам главы российского фонда прямых инвестиций, уже выстраиваются в очередь на возврат.

И вот уже южнокорейские концерны осторожно прощупывают почву. Во всяком случае, представители LG, Samsung и Hyundai подтвердили свою заинтересованность. И посетовали, что значительную долю российского рынка уже заняли их прямые китайские конкуренты.

Но кто-то закрыл свой завод, тем самым лишив работы сотни специалистов, кто-то остановил выпуск своей продукции, но сдал в аренду производственные линии, кто-то, как автозавод Hunday, продал с правом выкупа. Каждого будут судить по делам его.

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