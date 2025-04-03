Медные львы вернулись на Дворцовую пристань Санкт-Петербурга после реставрации

Специалисты устранили повреждения, не разбирая скульптуры полностью.

На Дворцовую пристань Санкт-Петребурга после реставрации возвращаются знаменитые медные львы.

Демонтировали их больше года назад из повреждений. Так, у одной из скульптур была глубокая вмятина в районе бедра — след от брошенной бутылки. Мастера полностью восстановили медных хищников. Причем использовали технологии, которые позволили не разбирать полностью скульптуры. Город на Неве эти львы украшают уже почти два столетия. Впервые их установили во времена правления Николая первого.