«Сделка заключена»: Инстасамка купила футбольный клуб

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 19 0

Инстасамка приобрела футбольный клуб «Чертаново-Медиа»

«Сделка заключена»: Инстасамка купила футбольный клуб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Совладельцем ФК стал муж певицы.

Российская рэп-певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заключила сделку по приобретению футбольного клуба «Чертаново-Медиа». О проведенной операции рассказал директор артистки Максим Столяров в беседе с ТАСС.

«Дарья и Олег приобрели „Чертаново-Медиа“. Сделка заключена», — описал ситуацию он.

Исходя из комментария директора, совладельцем футбольного клуба стал муж певицы, хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер Олег Еропкин, более известный как Олег Moneyken.

Известно, что клуб «Чертаново-Медиа» был основан всего год назад. На данный момент команда выступает в турнирах «Т-Лиги», где играют по правилами, вдохновленными уличным футболом, а также в Кубке надежды Медиалиги имени Отара Кушанашвили. У команды уже есть ряд наград, среди которых лидерство в «Кореша Media Cup» и место призера в первом сезоне «Т-Лиги».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Шнуров получил удовольствие во время записи совместного альбома с Инстасамкой.

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