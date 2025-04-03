«Сделка заключена»: Инстасамка купила футбольный клуб

Совладельцем ФК стал муж певицы.

Российская рэп-певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заключила сделку по приобретению футбольного клуба «Чертаново-Медиа». О проведенной операции рассказал директор артистки Максим Столяров в беседе с ТАСС.

«Дарья и Олег приобрели „Чертаново-Медиа“. Сделка заключена», — описал ситуацию он.

Исходя из комментария директора, совладельцем футбольного клуба стал муж певицы, хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер Олег Еропкин, более известный как Олег Moneyken.

Известно, что клуб «Чертаново-Медиа» был основан всего год назад. На данный момент команда выступает в турнирах «Т-Лиги», где играют по правилами, вдохновленными уличным футболом, а также в Кубке надежды Медиалиги имени Отара Кушанашвили. У команды уже есть ряд наград, среди которых лидерство в «Кореша Media Cup» и место призера в первом сезоне «Т-Лиги».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Шнуров получил удовольствие во время записи совместного альбома с Инстасамкой.