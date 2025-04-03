Любовь живет три года? Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 45 0

Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником после трех лет отношений

«Не совпали»: Юлия Пересильд рассталась с возлюбленным

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Знаменитости продолжают вместе выступать на сцене.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд и актер театра и кино Михаил Тройник больше не состоят в отношениях. Об этом актриса, чтобы избежать лишних слухов, сама сообщила подписчикам в своем Telegram-канале.

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — поделилась подробностями она.

Знаменитость подчеркнула, что любовь в их с Тройником паре сошла на нет уже некоторое время назад. Более того, по ее словам, винить в разрыве некого, потому что между ней и Михаилом сохранилось взаимоуважение.

«Желаем друг другу нового пути и сохраняем человеческие и профессиональные отношения», — поделилась их совместным напутствием с поклонниками звезда.

Артистка также уточнила, что конец чувствам никак не отразится на спектакле «Последнее Лето», в котором бывшие спутники играют супругов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Пересильд сыграла первую главную роль в большом кино.

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