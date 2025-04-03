Собянин одобрил проект комплексного развития территории на западе Москвы

Правительство Москвы утвердило проект планировки части производственной зоны № 48 Дегунино — Лихоборы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Территория площадью 15,34 гектара расположена в районе Западное Дегунино на севере Москвы между Ильменским проездом и путями третьего Московского центрального диаметра. В настоящее время ее занимают устаревшие производственные, коммунально-складские и иные объекты.

Проект планировки предусматривает возведение современного жилого квартала общей площадью 362,93 тысячи квадратных метров, в том числе для целей программы реновации.

Помимо жилых домов, здесь построят общественно-деловые комплексы, образовательный комплекс на 1150 мест (школа на 800 учеников и детский сад на 350 воспитанников), спорткомплекс с бассейном и игровым залом, а также объект здравоохранения.

Запланированы работы по развитию улично-дорожной сети, включая строительство новых дорог и реконструкцию Ильменского проезда.

Кроме того, в планах благоустройство и озеленение территории, в том числе обустройство пешеходных зон, парковок для автотранспорта и другие работы.

Реорганизация части промзоны Дегунино — Лихоборы позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий.