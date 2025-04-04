«Предварительно»: на спасение Паши Техника требуется почти 16 миллионов рублей

Рэпер был госпитализирован 27 марта.

Рэпера Пашу Техника готовят к транспортировке из клиники в Пхукете в больницу Бангкока. Об этом сообщила бывшая жена исполнителя Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

Экс-супруга музыканта опубликовала документы о плане перевозки находящегося в коме Техника. Так, перелет с одним пациентом без сопровождения на самолете Cessna Citation X продлится один час 25 минут и обойдется в 1, 54 миллиона бат — это около 3,8 миллионов рублей.

Кроме того, необходимо внести депозит в размере пяти миллионов бат за прем в госпитале Бангкока. Это чуть больше 12 миллионов рублей.

«Мы сейчас идем на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала бывшая жена знаменитости.

Пашу Техника госпитализировали 27 марта с отравлением, вызванным, предположительно, запрещенными веществами. Ему диагностировали бактериальную пневмонию, поразившую 100% легких, сепсис, полиоргнаную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

Рэпер подключен к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Доктора в Пхукете не справляются, а также не хватает необходимых препаратов — сообщалось, что 20 килограммов лекарств привез менеджер музыканта. Кроме того, в Таиланд прибыл врач-реаниматолог из Института Склифосовского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь могла сгубить Пашу Техника.

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