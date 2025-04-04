Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе

До этого их оградят специальными устройствами и откачают мазут.

Подъем трех затонувших частей танкеров в Керченском проливе возможен в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт журналистам.

Глава ведомства заявил о завершении работы комиссии Минтранса и Ространснадзора по поводу кораблекрушения, которое произошло в декабре прошлого года.

В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с невыполнением ограничений по сезону плавания и неукомплектованностью кадрами. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина Ространснадзором продолжается проверка танкеров на всей территории России.

«Наши инженеры сейчас работают по осуществлению локализации затонувших частей, а также работаем над вторым и третьим этапом: это откачка мазута уже из локализованных затонувших частей. В дальнейшем, конечно, мы планируем поднимать и коффердамы, которые будут укрывать останки судов, а также останки судов уже без мазута тоже мы планируем поднимать», — говорит Старовойт.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море в 84,9 миллиарда рублей.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого судна находилось 13 человек, на втором — 14.

К сожалению, один из членов экипажа погиб. Остальные были спасены. Было возбуждено уголовное дело.

Вследствие аварии в Черное море вылилось топливо. Оно добралось до пляжей Анапы, где его обнаружили на берегу. Позже, 3 января, пятно от мазута заметили в Севастополе, у входа в Балаклавскую бухту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 400 километров берега Черного моря очищены от мазута. Водолазы подняли со дна не менее 140 тонн загрязненного грунта.