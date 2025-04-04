Группа F.P.G представила кавер на песню «Хулиган» для трибьют-альбома «Любэ»

Российская группа F.P.G исполнила песню «Хулиган» с дебютного альбома группы «Любэ». Выпуск кавера был приурочен к выходу трибьют-альбома «Любэ. 35. Все опять начинается…», а послушать его можно на всех музыкальных платформах.

Песня вышла в далеком 1989 году на альбоме «Атас» и рассказывала об «опасном раздолбае», который не дает покоя жителям большого города. Композиция немедленно стала хитом и до сих пор остается одной из визитных карточек группы.

«Мне эта песня дорога тем, что ее литературная конструкция сложна для исполнения. Таких песен не было на сцене в то время», — рассказал автор текстов «Любэ» Александр Шаганов.

Выбор же группы, которой выпала честь исполнила кавер, был не случайным — сами участники «Любэ» признавались, что лучше, чем F. P. G, никто бы эту песню не исполнил.

Трибьют «Любэ. 35. Все опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.

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