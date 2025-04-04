Битва видеохостингов: «VK видео» и YouTube стали лидерами марта в России

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 41 0

«VK видео» и YouTube стали самыми популярными видеохостингами в России

Битва видеохостингов: «VK видео» и YouTube стали лидерами марта в России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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На третьем месте — Rutube.

В марте 2025 года россияне отдавали предпочтение веб-сервисам «VK видео» и YouTube при просмотре роликов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на полученные в распоряжение отчеты об исследованиях компании Mediascope.

«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: „VK видео“ — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — процитировали сведения из полученной статистики представители агентства.

Исходя из предоставленной информации, строчкой ниже расположился видеохостинг Rutube. Платформой за период, когда проводилось исследование, воспользовались девять миллионов пользователей.

Известно, что статистика была собрана с помощью системы Mediascope Cross Web, которая учитывает активность пользователей в России во время их работы как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах, но не получает сведения с телевизоров с интегрированным Интернетом. Более того, данные были получены платформой без учета фонового просмотра видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за неудачное фото в соцсетях можно засудить.

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