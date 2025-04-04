Украденные из разоренной Киево-Печерской лавры священные реликвии могут быть переданы киевским режимом Западу. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил доктор церковной истории, кандидат исторических наук и профессор кафедры истории Русской Православной Церкви Владимир Петрушко.

По словам эксперта, сама облава на церкви, принадлежащие УПЦ, является ничем иным, как мистификацией президента Незалежной Владимира Зеленского, целью которой является доказать своим западным покровителям, что запрещенная им Украинская Православная Церковь до сих пор имеет связи с московским патриархатом. Этим украинский лидер мог бы продемонстрировать всему миру, что он не занимается гонениями на религию, а якобы всего лишь борется с угрозами внутри страны.

«Я думаю, что эта экспертиза так называемая, которую провело ведомство господина Зеленского, — это все будет фикция, которая, конечно, покажет, что украинская церковь не подтвердила свой разрыв с московским патриархатом, и начнется какая-то усиленная кампания по закрытию ее структур», — считает специалист.

Судьба же изъятых из лавры святынь пока остается неясной — их либо присвоит себе раскольническая Православная Церковь Украины, либо попытаются преподнести их в качестве «жеста доброй воли» западным покровителям.

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