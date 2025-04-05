«Планов нет»: правнук Сталина отказался идти на Парад Победы

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 47 0

Правнук Сталина никогда не участвовал в акции «Бессмертный полк»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В акции «Бессмертный полк» принимать участие он также не собирается.

Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили не планирует посещать торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как в прошлом он этого не делал и не является военным. Об этом мужчина сообщил в ходе беседы с 5-tv.ru.

«Какое отношение я имею к параду? Я что, военный что ли? <…> Я сходил один раз на Сталинский полк, когда он был», — прокомментировал он информацию о своем отказе от участия.

Прежде представители РИА Новости поделились информацией о том, что Джугашвили не хочет идти на парад Победы и присоединяться к акции «Бессмертный полк» в 2025 году.

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», — цитировало агентство родственника Иосифа Сталина в опубликованном материале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пригласил вступившего на должность главы Абхазии Бадру Гунбу на празднование 80-летия Победы в Москву, поздравив его с победой на прошедших в стране выборах.

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