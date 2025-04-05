«Мой дедушка был русским»: Гретцки рассказал, что думает об Овечкине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 638 0

Уэйн Гретцки счастлив за Александра Овечкина

гретцки рад что овечкин побьет его рекорд

Фото: Reuters/Geoff Burke

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Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» повторил рекорд канадского спортсмена.

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что его дед, родившийся в Российской империи, был бы счастлив узнать, что рекорд внука побил хоккеист из России. Об этом спортсмен заявил в ответ на вопросы журналистки Сэмми Зильбер.

Деда спортсмена звали Терентий. Он жил на территории современной Беларуси. Тогда это была Гродненская губерния Российской империи. Терентий эмигрировал в Канаду в начале XX века вместе с женой Анной и сыном Зиновием. Семья путешествовала транзитом.

Сам Гретцки тоже искренне рад тому, что Александр Овечкин со дня на день побьет его рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», — сказал хоккеист в беседе с ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Овечкин повторил рекорд Гретцки в НХЛ. Последний гол был забит во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс». Овечкин оформил дубль, забросив 894-ю шайбу. Достижение канадского спортсмена будет превзойдено, когда Овечкин забьет еще один гол.

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