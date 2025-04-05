«Ракету Победы» с кораблем «Союз МС-27» установили на старте Байконура

«Роскосмос» уточнил, что запуск намечен на 8 апреля.

На Байконуре вывезли на старт и установили ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Пуск будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запуск «Союза МС-27» намечен на 8 апреля в 8:47 по московскому времени.

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж: российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима.

Дублирующий экипаж: космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Полет станет частью программы по ротации экипажей на МКС, чтобы поддерживать непрерывную работу станции.

Экипаж будет проводить на МКС научные эксперименты и обслуживать станцию в течение нескольких месяцев. Таким образом будет внесен огромный вклад в исследования космоса и технологий для будущих миссий.

По старой доброй традиции, за вывозом наблюдал дублирующий экипаж — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астронавты рассказали о проблемах затянувшейся миссии. Вместо запланированных восьми дней Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели на орбите 286 суток из-за технических проблем корабля Starliner. Изменения во внешности астронавта Суниты Уильямс, как говорится, бьют по глазам. До полета: длинноволосая шатенка, полная сил и энергии. После девяти месяцев в космосе: изможденная седая женщина с признаками анорексии.