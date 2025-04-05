«Ракету Победы» с кораблем «Союз МС-27» установили на старте Байконура

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

«Роскосмос»: ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Роскосмос» уточнил, что запуск намечен на 8 апреля.

На Байконуре вывезли на старт и установили ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Пуск будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запуск «Союза МС-27» намечен на 8 апреля в 8:47 по московскому времени.

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж: российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима.

Дублирующий экипаж: космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Полет станет частью программы по ротации экипажей на МКС, чтобы поддерживать непрерывную работу станции.

Экипаж будет проводить на МКС научные эксперименты и обслуживать станцию в течение нескольких месяцев. Таким образом будет внесен огромный вклад в исследования космоса и технологий для будущих миссий.

По старой доброй традиции, за вывозом наблюдал дублирующий экипаж — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астронавты рассказали о проблемах затянувшейся миссии. Вместо запланированных восьми дней Сунита Уильямс и Бутч Уилмор провели на орбите 286 суток из-за технических проблем корабля Starliner. Изменения во внешности астронавта Суниты Уильямс, как говорится, бьют по глазам. До полета: длинноволосая шатенка, полная сил и энергии. После девяти месяцев в космосе: изможденная седая женщина с признаками анорексии.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Захарова прокомментировала отказ ФРГ видеть русских на праздновании Победы
11:49
«От великого великому»: Гретцки подарил Овечкину свою 894-ю шайбу
11:33
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с
11:16
«Становится более интенсивным»: когда в Москве ждать окончания заморозков
11:11
«Материальное не интересует»: психология сильной и независимой
11:00
Российские вертолеты ударили по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Не пытайтесь остаться»: украинцы получили письма с требованием уехать из США
«Лучший душ в моей жизни»: Овечкина искупали в пиве после матча с «Чикаго»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Нанесет серьезный вред желудку: кому категорически нельзя есть суп

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп