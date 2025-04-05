Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях

Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались от участия в интернациональных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Об этом сообщили в ресс-службе Федерации гимнастики России.

«Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие „нейтральный статус“, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам», — говорится в сообщении.

В поддержку российских спортсменов выступил также и президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, который заявил, что уважает решение гимнастов, и пообещал вместе с Олимпийским комитетом и Министерством спорта Российской Федерации до победного конца отстаивать интересы наших спортсменов. В ближайшем будущем чиновники намерены добиться пересмотра дискриминационных правил, из-за которых российские спортсмены уже несколько лет не могут участвовать в международных соревнованиях.

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