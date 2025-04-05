«Для всех праздник»: хоккеист Каменский о повторении рекорда Гретцки Овечкиным

Спортсмен пожелал коллеге новых забитых шайб.

Повторение российским нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Гретцки по количеству голов стало не только личным успехом игрока, но и важным событием для всего спортивного сообщества. Таким мнением поделился олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе с 5-tv.ru.

«Я считаю, что это достижение мирового хоккея и, конечно, достижение российского хоккея, достижение Сашино. Для всех это будет, как говорится, праздник. Рады, что наш, истинный россиянин, достиг таких вершин. Поздравляем его, его семью родных, близких, детей», — рассказал он.

Более того, Каменский уточнил, что каждой из 894-х забитых шайб Овечкин доказывал, что для него нет соперников на льду. Чемпион также напутствовал Овечкину продолжать и в будущем двигаться по выбранной траектории и не сдаваться.

«Дай бог, чтобы забивал дальше», — добавил Каменский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фетисов поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки.