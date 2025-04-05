Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам

Специальный комитет Международной федерации гимнастики слишком часто отказывал российским спортсменам в допуске к чемпионатам без достаточных оснований. Об этом сообщила главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в беседе с 5-tv.ru.

«Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам», — обозначила официальную позицию Федерации гимнастики России (ФГР) она.

Так, по словам Сергаевой, все члены сборной рассчитывают, что действующие на данный момент процессы отбора участников соревнований FIG будут модернизированы и уже скоро отечественные спортсмены снова смогут показывать свои умения на мировой арене.

«Сегодня члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья», — подчеркнула главный тренер.

Известно, что нейтральный статус получили 14 российских атлетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дегтярев поддержал российских гимнастов.