Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 60 0

Члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья, отказавшись от выступления на международных турнирах.

«Как одна семья»: Сергаева о причинах протеста российских гимнастов против FIG

Фото: © РИА Новости/Олег Наумов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специальный комитет Международной федерации гимнастики слишком часто отказывал российским спортсменам в допуске к чемпионатам без достаточных оснований. Об этом сообщила главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в беседе с 5-tv.ru.

«Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам», — обозначила официальную позицию Федерации гимнастики России (ФГР) она.

Так, по словам Сергаевой, все члены сборной рассчитывают, что действующие на данный момент процессы отбора участников соревнований FIG будут модернизированы и уже скоро отечественные спортсмены снова смогут показывать свои умения на мировой арене.

«Сегодня члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья», — подчеркнула главный тренер.

Известно, что нейтральный статус получили 14 российских атлетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дегтярев поддержал российских гимнастов.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
«Хороший прецедент»: Немов прокомментировал отказ гимнастов РФ от международных турниров
19:36
«Такая глупость»: 46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская о послеродовой депрессии
19:10
«Две минуты на сборы»: девочка рассказала об эвакуации из курского приграничья
18:42
«Для всех праздник»: хоккеист Каменский о повторении рекорда Гретцки Овечкиным
18:19
Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам
17:55
В Красноярском крае из-за урагана без света остались 59 тысяч человек

Сейчас читают

Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп