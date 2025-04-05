«Снимаю шляпу»: Немов назвал эпохальным событием повторение Овечкиным рекорда Гретцки

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 710 0

Немов: повторение Овечкиным рекорда Гретцки является эпохальным событием

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Пример российского хоккеиста непременно заставит множество детей выйти на лед.

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже вошел в историю мирового спорта, хотя от звания рекордсмена по числу забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ его отделяет одна шайба. Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Он делает свою работу не из-за того, чтобы именно побить какой-то рекорд, а именно борется за команду, за успех команды, за составляющую команды. <…> Я очень горжусь, что я знаком с этим человеком, с этим великим спортсменом», — поделился своим мнением Немов.

Более того, гимнаст уверен, что Овечкин забьет решающий 895‑й гол в ближайшее время. Немов также считает, что за успехи нападающего «Вашингтон Кэпиталз» следует благодарить его семью. 

«Я думаю, что Саша сделает все, как надо. <…> Поэтому снимаю шляпу и говорю спасибо за воспитание такого замечательного человека», — добавил он.

По мнению олимпийского чемпиона, профессионализм и талант хоккеиста доказывает и тот факт, что он пробуждает в детях стремление испытать себя в игре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хоккеист Каменский пожелал Овечкину новых забитых шайб.

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